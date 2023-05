Neuer Abt für Stift Wilten

Leopold Jürgen Baumberger wurde Anfang Mai zum neuen Abt des Tiroler Stiftes Wilten gewählt. Der 35-jährige Chorherr tritt damit die Nachfolge von Raimund Schreier an, der mit Vollendung des 70. Lebensjahres sein Amt zurücklegen musste.

Der in Steyr geborene Baumberger studierte Pharmazie an der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Karl-Franzens-Universität Graz. Nachdem er die Fachprüfung für den Apothekerberuf abgelegt hatte, begann er zunächst als Seminarist für die Diözese Linz ein Diplomstudium der katholischen Fachtheologie an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck. In dieser Zeit lernte er den Orden der Prämonstratenser im Stift Wilten kennen und trat 2014 dort ein. Nach der Ewigen Profess auf das Stift Wilten im Jahr 2018 wurde er 2019 zum Diakon und zum Priester geweiht.

Im September 2019 – bei einer Vorabendmesse am Samstag und beim Sonntagsgottesdienst – feierte Neupriester Leopold Jürgen Baumberger seine Nachprimiz in der Pfarrkirche St. Oswald. In den Pfarren Maria Taferl und Dorfstetten spendete er nach der Priesterweihe den Primizsegen.

„Mein Opa stammte vom Rottenlehnerhof und die früheren Besitzer Johann und Margaretha Baumberger waren Papas Firmpaten. Die Mama stammt von Dorfstetten und der Papa aus Waldhausen“, erzählte der Priester bei dieser Gelegenheit. Baumberger ist mit 35 Jahren einer der jüngsten Äbte in der Geschichte des ältesten Klosters Tirols.

