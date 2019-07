Großbrand wurde durch Feuer-Überreste ausgelöst .

Der Großbrand in einem Betrieb zur Herstellung von Rindenmulch in Neumarkt an der Ybbs (Bezirk Melk) ist in der Nacht auf Montag durch Überreste eines kleineren Feuers ausgelöst worden, das am Sonntag auf dem Areal ausgebrochen war.