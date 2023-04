Gewinnspiel: Mit der Melker NÖN in den Zirkus

Nach einer Station in Ybbs gastiert der Zirkus Althoff von 28. April bis 7. Mai in Melk. Die Vorstellungen finden täglich um 16 Uhr, am Sonntag um 11 Uhr statt. Mit einem modernen Zirkusprogramm samt Artisten aus ganz Europa wollen Drexler und sein Zirkusteam die Menschen mit einer speziellen Show verzaubern.

Gewinnspiel: Gemeinsam mit dem Zirkus Althoff verlost die NÖN 5x2 Tickets für einen Zirkustermin in der Bezirkshauptstadt. Mitmachen unter redaktion.melk@noen.at.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.