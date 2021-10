Karten für zehnte Auflage von "Wachau in Echtzeit" gewinnen

Am 28. Oktober startet die zehnte Saison des Herbstfestivals „Wachau in Echtzeit“. Bis 28. November präsentiert Ursula Strauss zehn unterhaltsame, bewegende bis schräge Abende in unterschiedlichsten Spielstätten zwischen Melk und Krems.

Markus Glück Erstellt am 20. Oktober 2021 | 14:26