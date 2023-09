Melissa Naschenweng rockt Yspertal: Wir verlosen 2x2 Karten

Es heißt zwar „Rock im Tal“, doch dieses Mal steht eine Schlagersängerin ganz oben auf dem Line-Up: Melissa Naschenweng macht nach ihrer Deutschland-Tournee am Samstag, 16. September, mit ihrer „Bergbauern Tour“ Halt beim Festival in Yspertal.

„Wir wollen Acts auf die Bühne bringen, die alle Altersstufen ansprechen. Wir fühlen uns geehrt und sind stolz, dass wir Melissa Naschenweng ins Waldviertel bringen können“, sagt Mitorganisator Gerald Schwaiger-Götsch. Naschenweng – fünffache Amadeus-Music-Award-Gewinnerin – ist ein Publikumsmagnet. Das stellte sie etwa bei ihrem Gig in der Messehalle Wieselburg im April unter Beweis. 1.300 Fans waren mit dabei, die Musikerin mit Wurzeln aus Kärnten spielte satte zweieinhalb Stunden.

Schwaiger-Götsch könnte aktuell keine Zahl nennen, aber er rechnet mit vielen Gästen im Tal. „Auf unserem Open-Air-Gelände haben wir viel Platz und es sieht so aus, als ob es sich schön füllen wird. Der Kartenvorverkauf läuft extrem gut“, betont er, dass Tickets zunehmend rar werden. Karten gibt es noch auf Öticket, es gibt keine Abendkassa.

„Wir sind ein super eingespieltes Team“

Die organisatorischen Arbeiten für die sechste Auflage des Festivals laufen seit Monaten, vor Ort geht's diese Woche los. Und wer so ein Event auf die Beine stellt, tja, der steht selbst auch lange auf den Beinen. „Der Aufbau, die Abwicklung während der Veranstaltung und der Abbau, da gibt's natürlich viel zu tun. Aber: Wir sind ein super eingespieltes Team“, verweist Schwaiger-Götsch, dass hier zwischen 50 und 60 Leute involviert sind.

Als Support beim „Rock im Tal“ tritt übrigens die Mostviertlerin „PÄM“ auf, die sich in den vergangenen Monaten durch Auftritte im Wiener Volkstheater oder als Support von Wolfgang Ambros einen Namen machte. Mit dabei in Naschenwengs Band auf der Bühne sind zudem auch zwei Lokalmatadore: der 29-jährige Gitarrist Jakob „Jake“ Figl aus Krummnußbaum und Bassist Philip Filipov aus Säusenstein (Ybbs an der Donau).

Gewinnspiel

NÖN-Leserinnen und Leser haben die Chance, Karten fürs „Rock im Tal “ zu gewinnen: Wir verlosen 2x2 Tickets!

Wer am Gewinnspiel teilnehmen möchte, schreibt eine E-Mail mit dem Kennwort „Rock im Tal“ an redaktion.melk@noen.at.

Viel Glück!