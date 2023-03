Mit der NÖN in die Melker Tischlerei

Das Melker Wohnzimmer der Kultur – die Tischlerei Melk – feiert in diesem Jahr ihren 15. Geburtstag. Gleich die ersten drei Events in diesem Jahr waren ausverkauft. Damit NÖN-Leserinnen und -Leser auch beim Jubiläum ausgiebig mitfeiern können, verlost die NÖN gemeinsam mit der Tischlerei 2x2 Tickets für das Konzert von Oehl (Support: MIKK) am 10. März, 20 Uhr.

Auf Oehls zweitem Album mit dem Titel ›Keine Blumen‹ wird gestorben, getrunken, gescheitert und gelogen. Vor allem aber wird auf ›Keine Blumen‹ unverblümt gelebt. Mit allen Risiken, Vorzügen und Hinterlistigkeiten. Aber was bleibt uns schließlich anderes übrig? ›Manchmal gibt es einfach keine Blumen. Das Leben will eigentlich gar nichts, und derTod noch weniger‹, erzählt Ariel Oehl.

Supporting Act: Mikk

Mikk ist eine sanft verträumte, starke Stimme und schöpft ihr Oeuvre aus der britischen Singer-Songwriter-Szene: Eine filigrane Konzertgitarre, ein warmer Basssound eines glitzernden Danelectros, blubbernde und treibende analoge Drums. Mikks Stimme verzaubert und fesselt das Publikum, entführt es in paradiesische Soundgefilde und lässt es an ihren Träumen, Missverständnissen, unerfüllten Wünschen und Sehnsüchten teilhaben.

Mitspielen kann jeder der eine Mail an die Redaktion schickt: Einfach Mail mit Betreff Oehl an redaktion.melk@noen.at.

