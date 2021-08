Mit den „Science Busters“ startet am 9. September die zweite Runde des Open-Air Programms „Tischlerei goes Wachauarena“. Rechtzeitig zum Sommerausklang werden dabei die Größen der heimischen Musik- und Kabarettszene in der außergewöhnlichen Atmosphäre in der Wachauarena begrüßt. Neben den „Science Busters“ sind beim Programm, welches bis 18. September abgehalten wird, auch Kabarettgröße Josef Hader sowie Voodoo Jürgens, Granada und Maschek dabei.

„Die vielen positiven Rückmeldungen haben uns gezeigt, dass das Projekt eine Fortsetzung verlangt. Wir freuen uns sehr, in diesem einzigartigen Ambiente ein so großartiges Line-Up präsentieren zu können“, erzählt Alexander Hauer, künstlerischer Leiter der Tischlerei Melk Kulturwerkstatt.

Nach dem Open-Air Programm geht es danach mit Ende September im „Wohnzimmer“ Tischlerei weiter. Den Auftakt bildet das Æquinox Jazz Festival in Kooperation mit dem Jazzclub Melk. Ab Oktober folgen Martin Puntigam, Garish, Scheuba&Klenk sowie Katharina Strasser.

Gewinnspiel

Zum Auftakt des zweiten Teils der Open-Air Saison im Rahmen von „Tischlerei goes Wachauarena“ haben alle NÖN-Leser die Chance, 2x2 Karten zu gewinnen. Mitspielen ist dabei einfach: Eine E-Mail an redaktion.melk@noen.at mit dem Kennwort „Tischlerei goes Wachauarena“ genügt. Die Gewinner werden von der NÖN schriftlich verständigt.