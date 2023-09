Tischlerei Melk: Zum 15. Geburtstag wartet eine besondere Party

Diesen Samstag steht der Tischlerei Kulturwerkstatt ein besonderes Jubiläum ins Haus. Die Bühne im Herzen der Stadt feiert ihren 15. Geburtstag – und das muss natürlich gefeiert werden.

„Für mich ist die Tischlerei Melk Kulturwerkstatt eine Heimatstätte für Kunst, für Kommunikation und für gegenseitige Wertschätzung. Wir alle – Publikum, Kunstschaffende und Team – können uns wirklich glücklich schätzen an diesem Ort zusammenkommen zu können und ihn um Erlebnisse reicher wieder zu verlassen – und ich denke, ich kann das sagen, weil ich alle drei Perspektiven gut kenne“, sagt Kurator Jakob Kammerer mit einem Schmunzeln.

Dort, wo seit 15 Jahren gelacht, gesungen und gefeiert wird, wurde früher gehobelt, geschnitzt und geschreinert. Schließlich hat die Tischlerei ihren Namen nicht von ungefähr: Bevor das Gebäude 2009 zur Melker Bühne wurde, waren hier die Produktionsräume der Firma Fürst Möbel. Aus Platzgründen entschied sich die Firma, nach Golling zu ziehen. Lange leer blieb die Liegenschaft in der Abt-Karl-Straße nicht, denn Alexander Hauer kam auf die Idee, die Hallen zu einem Ort für Kunst und Kultur zu machen.

„Ich bin allen, die jetzt oder früher ihren Teil zu dieser 15-jährigen Erfolgsgeschichte geleistet haben dankbar. Und ich möchte alle Menschen einladen, diesen Anlass mit uns zu feiern: zu tanzen, zu plaudern, zu genießen, einfach anzukommen“, sagt Kammerer. Drei Acts sorgen am Samstag, 30. September, für Stimmung bei der Geburtstagsparty: I-REEN um Frontfrau Irene Fellner, Marina & The Kats und das Duo Jaeyn.

Wer mehr über die Geschichte der Tischlerei erfahren möchte, hat zudem am Mittwoch, 27. September, 19 Uhr die Chance dazu: Anlässlich des 15. Geburtstags der Bühne plaudert Hauer mit Weggefährtinnen und Weggefährten in der Tischlerei über das „Wohnzimmer der Kultur“ in Melk.

Gewinnspiel

NÖN-Leserinnen und Leser haben die Chance, Karten für das Tischlerei-Fest zu gewinnen. Wir verlosen 2x2 Tickets für die große Party zum 15. Geburtstag.

Wer am Gewinnspiel teilnehmen möchte, schreibt eine E-Mail mit dem Kennwort „Tischlerei“ an redaktion.melk@noen.at.