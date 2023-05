Volkstanzwettbewerb: Landjugend Texing-Kirnberg sichert sich „Gold“

Zum bereits vierten Mal ging am Sonntag in der Burgarena Reinsberg das Burgvoixfest „Auftanzt&Aufgspüt“ der Landjugend Niederösterreich über die Bühne.

Insgesamt stellten sich 20 Volkstanz- und Schuhplattlergruppen einer fachkundigen Jury, die von der Volkskultur NÖ und dem Tanzforum gestellt wurde. Je höher die Kategorie, desto strenger wurde geprüft. Neben der Tanzaufführung spielten auch die Faktoren Körpersprache, die Kleidung und die Raumaufteilung eine Rolle. Den besten Auftritt in der Kategorie „Gold“ legte die Gruppe Texing-Kirnberg aufs Parkett. Über den Sieg in der Kategorie „Silber“ konnte sich die Volkstanzgruppe Petzenkirchen-Ybbs freuen. Aus dem Bezirk Melk waren auch die Doxbergla Schuhplattler am Start.

