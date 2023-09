Südliches Waldviertel: Herzensprojekt vor dem Ende

Mitte November 2022 erfolgte der Spatenstich für den Ausbau des NÖ Glasfasernetzes in den Gemeinden Pöggstall, Weiten und Münichreith-Laimbach durch den damaligen Landesrat Jochen Danninger und die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der jeweiligen Gemeinden. Nunmehr geht ein ,,Herzensprojekt“ von Leopold Sommer aus Neukirchen in die Zielgerade. Viel Herzblut und Eigeninitiative als Privatperson steckt dabei seinerseits seit dem Jahre 2014 in diesem Projekt. Knapp 500 Haushalte und Betriebe erhalten mit diesem Ausbau und Anschluss (wobei die ersten bereits getätigt wurden) an ein Glasfasernetz Zugang zur zukunftssicheren Glasfaserinfrastruktur, die von der nö. Glasfaserinfrastrukturgesellschaft (nöGIG) im Auftrag des Landes errichtet wird.

Nach der Initiative von Leo Sommer und ,,schwierigen Jahren“ und viel Überzeugungsarbeit erfolgte dann in den Jahren 2021/22 das JA durch das Land Niederösterreich. Ein Team um Sommer war unermüdlich unterwegs, um die Bevölkerung und Firmen zu überzeugen und den Ausbau in die Wege zu leiten. Nach der Zusicherung der Finanzierung wurden die Arbeiten im Frühjahr 2023 begonnen. Die Trassenlänge beträgt rund 52 Kilometer, die Investitionen für dieses Großprojekt belaufen sich auf 2,7 Millionen Euro.

Bei einer Besprechung betonte seitens der nöGIG Andreas Schiffermüller ,,die gute Zusammenarbeit mit den Gemeinden und den örtlichen Entscheidungsträgern sowie der Grundeigentümer. Im ländlichen Raum funktioniert das bestens. Die Bevölkerung zeigte immer großes Verständnis.“ Zufrieden zeigte er sich auch von der Top-Arbeit, welche die Baufirma Strabag an den Tag legte.

Sommer wäre nicht Sommer, wenn nicht der Blick in die Zukunft gerichtet sein würde. Gemeinsam mit Bürgermeister Helmut Hahn und Vizebürgermeister Martin Ballwein orteten sie ein Manko in einem weiteren Ausbau: ,,Die Marktgemeinde Pöggstall hat 50 Ortschaften. In entlegeneren Teilen sollte und müsste in Zukunft teilweise noch etwas geschehen“, ist sich das Trio einig. Das geht aber nicht ohne ein Projekt des Landes, wo derzeit intensive Gespräche geführt werden.