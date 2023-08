Raxendorfer Volksschule zeigt neues Gesicht

Grund zum Feiern gab es für die bauausführenden Firmen sowie die Marktgemeinde Raxendorf: nach dem Abschluss des ersten Bauabschnittes ging es nahtlos in den zweiten Bauabschnitt über. Dieser war die Errichtung des Obergeschoßes in Holzbauweise. Gleichzeitig wurde mit den Sanierungsarbeiten des Turnsaales begonnen, welcher in das Konzept des Schulneubaus integriert wurde.

Die Fertigstellung des gesamten Rohbaus mit dem Fenstereinbau ist bis Ferienende vorgesehen. Zufrieden zeigten sich die Verantwortlichen der Firma Schütz aus Weißenkirchen (Prokurist Karl Stifter, ,,Chefin“ Anna Schütz, Othmar Bucher und Markus Enne) über die Abwicklung der Bauarbeiten: ,,Wir sind voll im Zeitplan.“ Und weiter betonen sie, ,,dass die fachliche Qualifikation und Professionalität der eingesetzten Waldviertler Firmen sehr gut ist“.

Als nächster Schritt wurde für das multifunktionale Schulgebäude, das künftig nicht nur als Bildungshaus, sondern als Begegnungszentrum für alle Generationen fungiert, Planungsarbeiten für den Außenbereich gestartet.

VP-Bürgermeister Johannes Höfinger: ,,Des Weiteren konnte der Bau der Brücke, die vom Schulgarten in den mitzubenützenden Pfarrgarten führt, bereits erfolgreich abgeschlossen werden.“ Auch das Eröffnungsdatum steht schon fest: 31. August 2024