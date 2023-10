RK Pöggstall: Zeitplan wird eingehalten

Im Frühjahr 2023 erfolgte der Spatenstich für dieses Projekt, das mit rund 1,8 Millionen Euro veranschlagt wurde. Vor einigen Tagen gab es die Gleichenfeier, Ende Oktober 2023 werden ersten Einsatzfahrzeuge in der Garage Platz finden. Der Geschäftsführer der RKNÖ Errichtungsgesellschaft, Gregor Eibner, berichtete über die bautechnischen Daten.

Zu dieser Gleichenfeier konnte Bezirksstellenleiter Franz Tanzer viele Gäste begrüßen, so aus der Politik, den Mitarbeitern der bauausführenden Firmen und vor allem vom Roten Kreuz selbst. Tanzer blätterte kurz in der Geschichte des Roten Kreuzes in Pöggstall das im Jahre 1956 gegründet wurde. Das derzeitige Domizil war von 1990 bis 1996 in Verwendung, im Jahre 2009 folgte der zweite Teil und in den Jahren 2023/ 2024 der Zu- und Umbau infolge der Änderungen der Rahmenbedingungen. Tanzer: ,,Man hat mehr Platz gebraucht. Vor allem fehlte ein geeigneter Schulungsraum, der barrierefrei gebaut wird.“

Das Projekt teilt sich in drei Abschnitte: Parkplatz – Garagen – Schulungsraum. In Kürze wird das Projekt Schulungsraum in Angriff genommen (in den ehemaligen Garagen). Bürgermeister Helmut Hahn in seiner Rede: „Man soll so nah wie möglich bei den Menschen sein.“

Präsident Josef Schmoll: „Es ist ein Zeichen der vielen Aktivitäten, dass man hier Baumaßnahmen ergreifen musste. Das Wohnzimmer in die Dienststelle zu bringen ist heutzutage sehr wichtig, die Mannschaft befindet sich viel auf der Dienststelle.“

Landtagsabgeordnete Silke Dammerer gratulierte zu diesem Entschluss und dem raschen Baufortschritt. Mit einem Scheck über 3.144 Euro stellte sich die Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel, Bankstelle Pöggstall, ein.