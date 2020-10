Herzlos: Kätzchen „Pauli“ neben A1 ausgesetzt .

Es war ausgerechnet am Welttierschutztag als Elfi Handl bei ihrer täglichen Runde mit ihrem Jack Russel Terrier "Billy" durch das Gemeindegebiet von Zelking-Matzleinsdorf eine herzlose Entdeckung machte. In der Nähe der Westautobahn hörte sie plötzlich bei einem Parkplatz an der B215 ein jämmerliches und klägliches Schreien eines Tieres.