Katze hinter Armaturenbrett: Ybbser ARBÖ-Mann als Retter

Am vergangenen Samstag wurde ARBÖ-Einsatzleiter Thomas Landstetter aus Ybbs zum „Katzerlretter“. Die Besitzer der jungen Katze waren gerade mit dem Auto am Heimweg, als sie bemerkten, dass sich das Tier hinter dem Armaturenbrett versteckt hatte.

Foto: ARBÖ

Die Katze kam nicht mehr aus ihrem Versteck hervor, also riefen die Besitzer die Feuerwehr. Dieser erste Rettungsversuch war jedoch nicht erfolgreich, weswegen der Pannendienst gerufen wurde. Der ARBÖ konnte schließlich das kleine Tier aus seiner misslichen Lage befreien.

„Auf dass solche Situationen sich in Grenzen halten und viele schöne Katzenerlebnisse in Zukunft an der Tagesordnung stehen“, resümiert Landstetter.

