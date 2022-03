"Dachte der Ehering ist für immer fort": Bei Flurreinigung gefunden!

Werbung

Einen ganz besonderen Fund machten die freiwilligen Helfer bei der diesjährigen Flurreinigungsaktion in der Gemeinde. Ist der Fund einer Geldbörse schon ungewöhnlich, staunte Finder und Gemeinderat Anton Edletzberger aber vor allem über den Inhalt.

Zwar war kein Geld mehr in der am 22. Februar in Wieselburg gestohlenen Geldbörse, aber für die Besitzerin der Geldbörse etwas viel Wertvolleres: der Ehering ihres Gatten, den sie am Tag des Diebstahls eigentlich zum Juwelier bringen wollte.

Rasch wurde auch eine Telefonnummer der Besitzerin der Geldbörse gefunden und diese noch während der Sammelaktion angerufen. „Als ich den Anruf bekam konnte ich es gar nicht glauben. Ich dachte der Ehering meines Mannes, den ich gerade zum Polieren bringen wollte, als mir in Wieselburg die Geldbörse damit gestohlen wurde, sei für immer fort,“ berichtet die überglückliche Besitzerin. Einen Finderlohn herzugeben ließ sie sich nicht nehmen und dieser wurde in den Sozialfonds der Gemeinde Schollach einbezahlt.

