Die zehnjährige Milchkuh „Gisi“ brachte am 8. November gleich drei Kälber auf die Welt. „Kälberdrillinge sind etwas besonders Seltenes, besonders weil die drei gleich so munter, aufgeweckt und zum Glück auch völlig gesund sind“, erzählt Altbäuerin Rosemarie Leichtfried voller Stolz. Die drei Jungtiere bekommen deshalb auch sehr viel Liebe und Zuwendung von allen am Hof, ganz besonders von den Kindern, die nun viel Zeit im Stall verbringen.

