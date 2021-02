Wer die Dienste eines körpernahen Dienstleisters (Friseure, Tätowierer, Masseure, Fußpflege, etc.) in Anspruch nehmen will, muss einen „Eintrittstest“ vorlegen.

Dabei handelt es sich um einen negativen PCR-Test oder Antigen-Test , der nicht älter als 48 Stunden ist. Die Tests können in Teststraßen, Apotheken oder Arztpraxen durchgeführt werden (siehe Seiten 14 und 15), Selbsttests zuhause gelten nicht.