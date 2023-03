Bürgermeister Kammerer: „Meine Deadline läuft bis zu meinem 64er“

NÖN: Herr Kammerer, Sie waren 18 Jahre lang Vizebürgermeister. Seit rund einem Monat sind Sie nun Bürgermeister. Wie waren Ihre ersten Wochen in der „ersten Reihe“?

Alois Kammerer: Es ist alles im ruhigen Fahrwasser, es hat in Bezug auf die Arbeit keine Überraschungen für mich gegeben. Ich fühle mich in dieser Funktion auch sehr wohl. Aktuell habe ich noch das große Ressort rund um Bauwesen, Infrastruktur, Kanal, Straßenbeleuchtung, etc. inne. Das will ich aber in nächster Zeit an Jüngere abgeben. Ich bin froh, dass junge Leute nachkommen.

Zur Nachwuchs-Suche kommen wir später noch. Zuerst noch zu Ihrer Polit-Karriere. Sie sind seit 1995 politisch aktiv, seit 2000 im Gemeinderat. Durch Corona, Krieg und Krisen sind es aktuell auch herausfordernde Zeiten für die Politik. Wie hat sich Ihrer Meinung nach die Lokalpolitik in dieser Zeit verändert?

Kammerer: Wenn man direkt mit den Menschen spricht, egal, ob in einer Kommune wie Golling oder anderswo, heißt es aus der Bevölkerung, dass sie einen ehrlichen Umgang wollen, dass der fehlt. „Man kann euch nichts mehr glauben“, das höre ich leider immer wieder. Und das tut natürlich schon weh, in der kleinen Kommune bemüht man sich, will etwas umsetzen – und letztendlich färbt es „von oben“ auf uns herab. Auf Landes- und Bundesebene hat man das jedenfalls gesehen. Laut den Gesprächen mit meinen Mitmenschen wird immer zum Ausdruck gebracht, dass die große Politik nicht sehr glaubwürdig ist, diese sollte man ändern. Auf Gemeindeebene glaube ich schon, dass die Menschen das Engagement auch honorieren. Aber das wird man letztendlich bei den nächsten Gemeindewahlen 2025 sehen.

Was sich auch gewandelt hat, ist der Status der SPÖ. Im Bund und im Land ist sie in derOpposition, seit der Gemeinderatswahl 2020 werden nur noch acht der 40 Gemeinden im Bezirk „rot“ regiert. Mit einem Minus von 13 Prozent fuhr man bei der jüngsten Landtagswahl in Golling das schlechteste SPÖ-Ergebnisin ganz Niederösterreich ein.Die FPÖ hingegen legte inGolling 18,5 Prozent dazu.Woran liegt das?

Kammerer: Vieles, was die Sozialdemokratie geschaffen hat, sieht man heute leider als selbstverständlich an. Bei der Landtagswahl – und das ist meine Meinung, ich will da niemandem in den Gremien der SPÖ vorgreifen – hatten wir schon gute Themen, aber wir sind einfach nicht angekommen. Wir hätten uns da auf maximal fünf Themen fokussieren sollen. Und was uns, glaube ich, noch immer nachhängt, ist die Corona-Politik. Wir haben mit Ulrike Königsberger-Ludwig eine Gesundheitslandesrätin, die sich sehr gut platziert hat, obwohl das Thema Corona natürlich nicht einfach war. Dass die Corona-Politik aber mit so vielen Gesetzen, Verordnungen, Androhungen und Pflichten transportiert wurde, war für so manche dann das i-Tüpferl. Das merke ich auch in Gesprächen mit den Leuten, da heißt es dann oft, die SPÖ hätte sich da nicht so einmischen sollen.

Was hätte sie anders machen sollen? Wie sähe denn eine Corona-Politik für Sie aus, mit der man nicht „so viel Spielgeld verloren“ hätte?

Kammerer: Die Impfpflicht hätte man abwarten sollen. Darauf werde ich auch oft angesprochen. Bei diesem Thema haben wir an Anerkennung verloren. Ob das jetzt mit der Impfpflicht gut war oder nicht, ob das gut war oder nicht, zu sagen, wer sich impfen lassen solle – das soll jeder frei entscheiden, sage ich. Ich habe mich impfen lassen, stehe auch nach wie vor zu dieser Entscheidung. Aber ich wäre auch nicht für den Zwang gewesen, das sag‘ ich Ihnen ganz ehrlich.

Diese Debatte rund um die Impfpflicht hat wohl in allen Parteien polarisiert. Im Bezirk hat sie schließlich mitunterdazu geführt, dass sich dieEmmersdorfer Grünen miteiner eigenen „Liste“abgespalten haben.

Kammerer: Ja, und auch in der ÖVP gab es deswegen Rücktritte, ich erinnere an die ehemalige ÖVP-Vizebürgermeisterin in Kirnberg. Ich glaube, man hätte das mit der Impfpflicht anders lösen sollen. Es war sicher eine schwierige Entscheidung, aber wenn solche Entscheidungen zum Irrläufer werden, bleiben diese als solche in den Köpfen hängen. Und die bringt man lange nicht heraus.

Für die Landespartei gab es mit Sven Hergovich eine personelle Verjüngung direkt nach der Wahlschlappe, auch Sie haben es sich zum Ziel gemacht, junge Leute für die Gemeindepolitik zu motivieren. Wie klappt das denn so bisher?

Kammerer: Wir hatten auf der Liste bereits einige Junge und in dieser kurzen Zeit, in der ich Bürgermeister bin, habe ich auch schon viele Gespräche geführt. Ich will mich jetzt auch mit unseren Vereinen treffen und dabei einiges zur Diskussion stellen. Dieses Jahr steht ja auch noch unsere 100-Jahr-Feier an. Zug um Zug wird sich hier etwas herauskristallisieren.

In Ihrem ersten NÖN-Interview als Bürgermeister haben Sie bereits in Aussicht gestellt, bei den Vereinen anzuklopfen und auch über Bürgerbeteiligungsprojekte mögliche Interessenten zu finden. Welche Projekte würden sich denn dafür eignen?

Kammerer: Unsere vier Spielplätze sind in die Jahre gekommen. Diese wieder auf Vordermann zu bringen, ist mir ein großes Anliegen. Auch die Gestaltung des Generationenparks ist ein Thema, das sich für eine Bürgerbeteiligung eignen würde. Ich glaube, Projekte bekommen eine eigene Wertigkeit, wenn man die Bevölkerung mit ins Boot holt.

Um die Gemeindearbeit jungen Menschen schmackhaft zu machen, bieten sich auch Social-Media-Plattformen an. Während viele Gemeinden im Bezirk diese Bühne schon lange für ihren öffentlichen Auftritt nutzen, gibt es, etwa auf Facebook, keinen offiziellen Account der Gemeinde Golling. Warum?

Kammerer: Diesbezüglich habe ich schon mit unserem Jugendgemeinderat gesprochen. Er wird sich damit auseinandersetzen, da sind wir dran.

In Ihrem ersten NÖN-Interview im neuen Amt haben Sie auch gleich gesagt, dass Ihre „Laufzeit“ als Bürgermeister auf zehn Jahre beschränkt ist. Wieso genau zehn Jahre?

Kammerer: Mein Grundgedanke in den vergangenen Jahren war es, mich der nächsten Gemeinderatswahl noch einmal zu stellen und dann eine Nachfolge zu suchen. Dann trat Bürgermeisterin Kaufmann ungeplant und unerwartet zurück – und mit meiner neuen Funktion haben sich meine bisherigen Pläne natürlich zerschlagen. Wissen Sie, ich war immer schon ein „Vereinsmeier“, begann mit 17 bei der Rettung, absolvierte den Zivildienst, war gleichzeitig bei der Feuerwehr, habe dann auch als Feuerwehrkommandant oder Stellvertreter bei der Rettung führende Funktionen ausgeübt. Von diesen Tagen war kein Tag umsonst, das hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Aber: Ich kann und will es nicht ewig machen. Meine Deadline läuft bis zu meinem 64er. Zehn Jahre mache ich es noch, aber dann habe ich, glaube ich, genug für die Öffentlichkeit gemacht. Dann muss es einfach jemand anderen geben. Deshalb sehe ich es auch jetzt als meine Aufgabe, jemanden zu finden und auch jetzt schon mitarbeiten zu lassen.

Abgesehen von der Nachwuchs-Suche: Welche Projekte haben für Sie Priorität?

Kammerer: Unser historisches Kino ist mir ein großes Anliegen. Die WC-Anlage ist nicht mehr zeitgerecht, nicht barrierefrei. Als ich noch Vize war, war die Sanierung schon einmal Thema, das will ich jetzt noch einmal angehen. Welche Arbeiten sich davon in Eigenregie umsetzen lassen, werde ich mit unseren Vereinsobleuten besprechen. In den nächsten zwei Jahren sollte sich da etwas tun. Was mir, wie gesagt, auch wichtig ist, sind der Generationenpark und auch die Spielplätze – und auch die Nahversorger- Situation. Seit einem Jahr gibt es ja keinen mehr bei uns in Golling, das soll sich ändern.

