Neo-Bürgermeister Kammerer. „Mein Ziel ist es, Junge zu motivieren“

„Das kam schon etwas überraschend für mich.“ Nach stolzen 18 Jahren in der zweiten Reihe rückte der bisherige SPÖ-Vizebürgermeister Gollings, Alois Kammerer, nun in die erste. Die langjährige SPÖ-Ortschefin Gabriele Kaufmann − sie war seit 2011 im Amt − ist aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten.

Mit dem 54-Jährigen sitzt nun einer im Bürgermeistersessel, der bereits viel Erfahrung in der Gemeindepolitik gesammelt hat. Erstmals politisch aktiv wurde Kammerer 1995 im Ortsparteiausschuss. „Das hat sich durch mein Engagement in verschiedenen Vereinen und Organisationen so ergeben“, erzählt der frisch gebackene Bürgermeister, der mehrheitlich mit 16 von 18 Stimmen gewählt wurde. Die SPÖ hält mit 13 Mandaten die Mehrheit in Golling, drei Mandate stellt die ÖVP, zwei die FPÖ und eines die Liste „Gollinger Mitte“.

Bei der Gemeinderatswahl zur Jahrhundertwende schaffte Kammerer den Einzug in den Gemeinderat, 2004 wurde er geschäftsführender Gemeinderat, 2005 Vizebürgermeister. „Ich habe schon als Vize viel abgedeckt. Ich weiß, an wen ich mich wenden kann und wie mein Büro funktioniert“, sagt er angesichts seiner neuen Aufgabe. Neben aktuellen Projekten will sich Kammerer einer Herausforderung besonders widmen: der Suche nach politischem Nachwuchs.

Kammerers „Laufzeit“ sei befristet

„Mein Ziel ist es, Junge zu motivieren. Ich war immer schon in Vereinen engagiert, hatte auch führende Funktionen inne. Meine Laufzeit wird aber in zehn Jahren aus sein. Junge Menschen sollen Aufgaben in der Gemeinde übernehmen“, betont er. Dass es sich dabei um ein schwieriges Unterfangen handelt, sei ihm bewusst. „Die Politikverdrossenheit ist spürbar. Durch Corona kam zudem viel zum Stillstand.“ Kammerer ist aber optimistisch: Über Vereine und Bürgerbeteiligungsprojekte will er die jungen Gollingerinnen und Gollinger erreichen. „Ich werde mit den Leuten in Kontakt treten. Das gemeinsame Gestalten motiviert und schafft Freude.“

Gestalten will man in Golling dieses Jahr einiges. Mit 338.000 Euro ist einer der größten Brocken im Voranschlag 2023 der Punkt Straßenbau und Straßenbeleuchtung. „Bei der Umrüstung auf LED befinden wir uns im Finale“, erläutert er. Auch die Aufbahrungshalle soll für rund 70.000 Euro saniert werden.

