Luftballon der Liebe: Geteilter Hochzeitstag

Das Ehepaar Brigitte und Herbert Schaufler aus Golling saß in ihrem Garten und feierte am 22. Juli gerade ihre Goldene Hochzeit, als sie einen gelben Luftballon mit Kärtchen im Beet bemerkten. Beim Lesen waren sie dann total überrascht, denn der Luftballon wurde von Michael und Petra Roitner nach ihrer Hochzeit, die am selben Tag in St. Leonhard stattfand, in die Lüfte geschickt.

„Wir haben uns sehr gefreut, dass es so einen Zufall gibt“, jubeln Brigitte und Herbert Schaufler, die das junge Paar nach Kontaktaufnahme zu sich einluden.

