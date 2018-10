Zwei Chöre, eine Solistin, eine Jazzband und ein Streichorchester: Dieser opulente Anblick wird sich den Zuschauern bieten, wenn im November die drei Konzerte von „Mass of Joy“ stattfinden.

Nachdem das Werk bereits vor neun Jahren erfolgreich aufgeführt wurde, ist die Vorfreude bei Johann Wiesenbacher, Gesamtleiter des Großprojekts, schon groß: „Eine Darbietung, die in dieser musikalischen Größenordnung nur selten zu hören ist – eine Gospelmesse, konzertant aufgeführt, von 100 Mitwirkenden gestaltet!“

Premiere am 10. November

Beteiligt sind die Singgemeinschaft Ruprechtshofen und St. Leonhard, der Reinsberger Chor „inwendig woarm“, Solistin Irene Fellner-Feldegg, Jazzformation „more&most and friends“ und ein Streicherensemble.

Die Premiere findet am Samstag, 10. November, um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche Steinakirchen statt. Weitere Termine sind am 11. November in Ruprechtshofen und am 17. November in Maria Taferl.