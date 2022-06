Grafik-Vernissage in Ybbs: Vom Herzschlag zum Lob der Stille

Werbung

Vier Künstlerinnen schufen beim ersten Symposium das sich ausschließlich mit Grafik beschäftigte, in kurzer Zeit eine beachtlichAusstellung. Die Werke von Lisa Est, Gudrun Hohengasser und Ine Vielnascher (alle Österreich) sowie der Belgierin Carla Ferilli riefen bei Gästen sowie den Organisatoren des Vereins Atelier an der Donau wahre Begeisterungsstürme hervor.

Die Themenpalette war breit, vom Herz zum das Lob der Stille bis zu Körperzeichnungen. Kunst macht fröhlich, betonte Kulturstadtrat Peter Blessky. Sie beruhigt und verbindet die Menschen, setzte Nationalratsabgeordneter Alois Schroll hinzu. Großartig ist auch das Engagement des Non-Profit-Kulturvereins rund um Obmann Gerhard Maller.

Er bereitet schon die nächste Ausstellung vor: Ein Projekt der Unesco zieht am 16. Juni mit Werken griechischer Künstler in die Altstadt. Den wöchentlich in Ybbs ankommenden Schiffstouristen bietet das Vereinsteam Führungen im Schiffmeisterhaus und eine Erklärung der aktuellen Ausstellung. Nicht zuletzt, um für die Künstler die beliebteste Grafik-Form zu sichern: rote Punkte auf den Werken bedeuten „verkauft“.

