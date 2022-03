Melker Bezirk von Dürre geplagt

Werbung

Trockenes Laub, dürre Gräser – im Bezirk herrscht derzeit Trockenheit. Für Land- und Forstwirtschaft fehlt die Nässe.

Dass die trockene Zeit nicht ohne Folgen bleibt, weiß Johannes Fitzthum, Berater für Pflanzenbau der Bezirksbauernkammer Melk. „Grundsätzlich ist der erste Aufwuchs im Frühjahr für das Südliche Waldviertel sehr bedeutend“, beschreibt er. Die Wichtigkeit des ersten Aufwuchses zeigt sich dann im Jahresertrag, der um die Hälfte weniger ausfallen kann. Im Ackerbau sei die Situation aber „noch nicht so tragisch“, der Obstbau leidet jedoch unter der Trockenheit. Für Konsumenten gibt Fitzthum aber Entwarnung: „Die Versorgungssicherheit ist dennoch gegeben.“

Waldbrandgefahr im Bezirk derzeit besonders hoch

Die Wälder sind derzeit sehr betroffen. „Im Wald merkt man, dass vor allem im Südlichen Waldviertel das Laub staubtrocken ist“, schildert er. Auf die leichte Entzündlichkeit des Laubes gilt es hier besonders zu achten. Auch ÖVP-Bürgermeister Karl Höfer von Artstetten-Pöbring ist sich der Gefahr bewusst: „Das Gras ist dürr und da wo die Sonne hinscheint, ist es endlos trocken.“ Die langen Trockenperioden seien ein Risiko für die Natur, weshalb Spaziergänger die nötige Sorgfalt pflegen sollten. Aus dem Institut für Kulturtechnik und Bodenwasserhaushalt in Petzenkirchen hört man aber positive Töne: „In unserer Region ist es derzeit nicht so dramatisch wie etwa im Weinviertel“, sagt Thomas Weninger, Leiter der Abteilung Landnutzung und Landentwicklung. Der Klimawandel sei zusätzlich Grund für die Dürre. Im Bereich der Landwirtschaft gibt Höfer vorerst Entwarnung. „Im März geht noch nicht viel schief“, sagt er. In der Wasserversorgung sei derzeit ebenso noch nicht viel zu befürchten: „Die starken Niederschläge im Spätsommer und Frühherbst 2021 führen zu einem guten Zufluss bei den Quellen“, beschreibt Höfer. Um die Versorgungssicherheit zu erhöhen, steht derzeit der Bau eines Brunnens in den Startlöchern, dieser habe sich aber verzögert: „Das ist natürlich eine Belastung für die Wasserversorgung“, räumt der ÖVP-Bürgermeister ein.

