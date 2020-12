215 Feuerwehrkameraden von neun Feuerwehren aus den Bezirken Melk und Zwettl standen vergangenen Freitag in Dorfstetten im Einsatz.

Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Wimbergamt war es zu einem Großbrand gekommen. Gegen 8 Uhr befeuerte eine 66-jährige Frau den in der Küche befindlichen Holzofen. Kurze Zeit später bemerkte sie einen Brand im Bereich des Rauchfangs. Als die Bewohnerin versuchte, den Brand mit einem Wasserkübel zu löschen, öffnete sich blitzartig die Wartungstür und eine Stichflamme schoss ihr ins Gesicht. In der Folge verbreitete sich der Brand zügig über das gesamte Wohnhaus. Um Hilfe zu holen, stieg die Frau in ihr Auto und fuhr in Richtung Dorfstetten, wo sie auf einen 34-jährigen Mann traf, der die Feuerwehr verständigte. Laut Einsatzleiter Erhard Hofer von der Feuerwehr Dorfstetten befreite gleich der erste Einsatztrupp den 70-jährigen Bruder der Frau, der im Obergeschoß eingeschlossen war und sich auf ein Fensterbrett im Schlafzimmer rettete.

Der Mann blieb unverletzt, die Frau erlitt Verbrennungen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf andere Gebäude, darunter auch ein hauseigenes Sägewerk, abseits des Wohnbereiches verhindern. Das Objekt ist laut Polizeiangaben derzeit unbewohnbar. Am Wohnobjekt entstand laut ersten Erhebungen ein massiver Sachschaden im sechsstelligen Eurobereich.