Großartige Erfolge der IT-HTL Ybbs beim Inno 2022

39 Teams aus 5 verschiedenen Schulen reichten in diesem Jahr ihre ausgearbeiteten und zukunftsweisenden Ideen beim Mostviertler Schul-Innovationspreis ein. Die Jury, bestehend aus führenden Mitarbeiter/innen der veranstaltenden Firma ESA Elektro Automation GmbH, der Oberbank Enns und der GIS Aqua Austria GmbH, dem Bezirksstellenleiter der Wirtschaftskammer Amstetten und dem NÖ Leiter der Technologie- und InnovationsPartner sowie Johann Redl, Bürgermeister außer Dienst der Gemeinde Viehdorf, wählte 7 Projekte ins Finale, darunter 4 Teams aus der IT-HTL Ybbs an der Donau.

Am Freitag, dem 22. April 2022, galt es nun, die Projekte in der Wirtschaftskammer Amstetten in kurzen, ansprechenden Präsentationen der Jury und dem Publikum vorzustellen und die Vision dahinter zu verdeutlichen.

Am Ende eines spannenden Vormittags standen die Sieger nach beeindruckenden Präsentationen fest, sehr zur Freude des Schulleiters DI Andreas Brachinger, der betreuenden Lehrer/innen und der mitgekommenen Schulkolleg/innen aus der IT-HTL Ybbs/Donau.

Gesamtwertung Inno 2022

1.Platz – BambiGuard – eine intelligente Rehkitzrettungsapp

(Maximilian Strobl, Clemens Losbichler, Felix Teufel –

5ahitm – Betreuungslehrer: DI Dr. Hildegard Rumetshofer

und Markus Meyerhofer, MsC) – IT- HTL Ybbs/Donau

2.Platz – Roboterportalarm zum automatisierten Ernten von Blumen –

HTL Waidhofen an der Ybbs

3.Platz – SZ-Wordly – Online-Lernplattform für effizientes Vokabellernen

(Johannes Riegler, Felix Brandl, René Danzinger, Julian

Weissensteiner – 5ahitn – Betreuungslehrer: DI Stefan Zauner

und Mag. Sandra Handlgruber) – IT-HTL Ybbs/Donau

Sonderwertung in der Kategorie Wirtschaft & Kooperation

1.Platz – ARTour – Augmented Reality-Rundgang auf der Burgruine

Aggstein

(Joachim Pressl, Sarah Oismüller, Lena Vorlaufer, Jakob Haas –

5ahitm – Betreuungslehrer: DI Jürgen Pirringer und DI Jürgen

Altermüller) – IT-HTL Ybbs/Donau

2.Platz - Analyse der Anlagenautomatisierung und vorbereitende

Digitalisierung – HTL Waidhofen an der Ybbs

3.Platz – IOT (Internet of Things) App – Cool Chain

(Marcel Ortler, Anton Pruckner, Clemens Heigl – 5ahitm –

Betreuungslehrer: DI Jürgen Altermüller und Jank Ralph, MSc) –

IT-HTL Ybbs/Donau

Aufgrund dieses Ergebnisses konnte die IT-HTL Ybbs/Donau in beiden Kategorien die Schulwertung gewinnen und zusätzlich zu den beeindruckenden Geldpreisen für die Siegerteams weitere 2000 Euro für zukünftige Schulprojekte in Empfang nehmen.

Die Schulgemeinschaft bedankt sich bei den Veranstaltern dieses großartigen Wettbewerbs für Schulen im Mostviertel und gratuliert den erfolgreichen Teams herzlich.

- Artikel von hak@sz-ybbs.ac.at

