Seit 10. Dezember kann am Eislaufplatz Leonhofen munter über das spiegelglatte Eis gekurvt werden. „Wir sind stolz, dass wir aufmachen können“, zeigt sich der Eislaufplatzbeauftragte und geschäftsführende St. Leonharder VP-Gemeinderat Josef Motusz sehr zufrieden. Da es die einzige Eislauf-Möglichkeit in der Region ist, strömen die Besucher von „weit und breit“ her, wie Motusz schildert: „In der vergangenen Woche mussten wir jeden Tag wieder Leute heimschicken.“ Denn die beiden beteiligten Marktgemeinden St. Leonhard und Ruprechtshofen halten die Covid-19-Vorgaben penibel ein.

Josef Motusz achtet darauf, dass alle Maßnahmen eingehalten werden. Gemeinde

1.080 Quadratmeter fasst die Eisfläche, bei zehn Quadratmetern pro Person bedeutet das, dass maximal 108 Menschen aufs Eis dürfen. Bereits beim Anstellen muss mindestens ein Meter Abstand gehalten werden. „Dafür haben wir extra Trennlinien im Eingangsbereich gebaut“, erzählt Motusz. Auch eine Maske ist beim Betreten der Anlage zu tragen, ebenso wie im Umkleidebereich. Zudem werden nach jeder größeren Gruppe, beispielsweise Schulklassen, die Kabinen, Tische oder Sessel desinfiziert. Desinfiziert wird auch jedes Paar Eislaufschuhe, das verliehen wird. Für die Besucher selbst stehen im Bereich des Ein- und Ausgangs Desinfektionsmittelspender bereit, die Toiletten sind mit Seifenspendern ausgestattet. „Außerdem werden alle Personen registriert, zwecks Nachverfolgung“, sagt Motusz.

Am Eis selbst muss keine Maske getragen werden, es ist aber ein Mindestabstand von einem Meter zu Personen aus anderen Haushalten einzuhalten. Untersagt ist wegen des Körperkontakts das traditionell beliebte Eishockeyspielen.

„Wir sind pausenlos dahinter, dass die Maßnahmen eingehalten werden“, spricht Motusz von einem „sehr, sehr großen Aufwand“. Wie es ab dem 26. Dezember weitergeht, ist noch nicht geklärt. „Noch gibt es die Verordnung nicht – wir kennen deshalb die Regeln noch nicht.“