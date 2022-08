„Steinhausfest 6.0“ in St. Leonhard: Freier Eintritt bei Ina Regen

Werbung

Nationale und lokale Musikerinnen und Musiker treten am Montag, 22. August bei freiem Eintritt in St. Leonhard am „Steinhausfest 6.0“ auf. Veranstalter Richard Hörmann feiert neben seinem runden Geburtstag und dem 40-jährigen Jubiläum als Konzertveranstalter auch die Eröffnung des neu renovierten Steinhauses neben der Kirche.

Ina Regen, Harri Stojka, Peter Legat und Willi Langer begleiten die Besucherinnen und Besucher durch den Abend. Um 18:30 Uhr startet die A-Capella-Gruppe „Chameleons“ aus St. Leonhard, im Anschluss spielen „The Horny Funk Brothers“.

Die Geburtstags- und Einweihungsfeier wird bei jedem Wetter stattfinden, für Speis und Trank sorgt das Team der Greisslerei. Die Gemeinde möchte darauf hinweisen, dass die Kirchenstraße in der Zeit von 18 bis 24 Uhr für die Veranstaltung zur Durchfahrt mit dem Auto gesperrt sein wird.

