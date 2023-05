5.000 Besucher bei Familienfest auf der Schallaburg

Rund 5.000 kleine und große Besucherinnen und Besucher waren am Sonntag beim NÖ Familienfest auf der Schallaburg unterwegs. Groß war der Ansturm auf das gebotene Programm und gleich zu Beginn lauschten die Familien dem Eröffnungskonzert der Gruppe Federspiel. „Es macht mich stolz zu sehen, dass das NÖ Familienfest Jahr für Jahr so großen Zuspruch bei den Familien in Niederösterreich findet“, freut sich Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeiser im Rahmen der Eröffnung.

Mitmachspaß und Erlebnistour auf der Schallaburg

Zu erleben gab es dabei auf der Schallaburg so einiges: Auf einer Tour durch das gesamte Burgareal warteten auf die großen und kleinen Besucherinnen und Besucher Musik- und Theatervorstellungen, zahlreiche Bewegungsmöglichkeiten und Kreativstationen, Kinderschminken, ein Geschichtenerzähler und vieles mehr. Es wurde mitgeklatscht, gelacht und eine schöne Familienzeit verbracht.

