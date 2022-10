Volksschule Ruprechtshofen/St. Leonhard wird ausgebaut

Der Volksschulausschuss Ruprechtshofen und St. Leonhard beschloss bei der jüngsten Sitzung den Ausbau der Volks-und Musikschule Ruprechtshofen. Derzeit besuchen insgesamt 246 Kinder die Einrichtung. Durch die Aufstockung und Schaffung von Barrierefreiheit im Gebäude werden aus den aktuell bestehenden 13 Klassen für die Volksschule und den zwei Klassen der Musikschule insgesamt 20 Schulungsräume geschaffen. Dazu kommt der Bau einer hauseigenen Bibliothek. „Der Bedarf wuchs in den letzten Jahren sehr stark, da sowohl Ruprechtshofen als auch St. Leonhard Zuzugsgemeinden sind“, informiert Bürgermeister von Ruprechtshofen, Leopold Gruber-Doberer (ÖVP). In Summe werden 2,4 Millionen Euro in dieses Projekt investiert. „Wir sind davon überzeugt, damit einen wesentlichen Schritt für die Zukunft zu gehen“, sind sich Gruber-Doberer und Bürgermeister von St. Leonhard, Hans-Jügen Resel (ÖVP), einig. Der Spatenstich wird in den kommenden vier Wochen stattfinden. Eine Fertigstellung des Projektes ist für Beginn des Schuljahres 2023/2024 geplant.

