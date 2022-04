Melker Stiftsbibliothek wird bis zum Jahr 2032 saniert

Werbung

Die Bibliothek im Stift Melk wird bis zum Jahr 2032 saniert. Die Renovierung umfasst elf Etappen, die ersten Arbeiten werden laut Aussendung von Freitag unter anderem die Fensterrestaurierung, die Bücherreinigung und die Planung der Hochdruckvernebelungsanlage zur Brandbekämpfung sein. Insgesamt werden zwölf Millionen Euro investiert, wurde in einem Pressegespräch am Freitag bekanntgegeben. Die Kosten für die erste Etappe liegen laut einer Aussendung bei 500.000 Euro.

Die Stiftsbibliothek als Teil des UNESCO-Welterbes umfasst 100.000 Bände, davon 1.800 Handschriften und 750 Inkunabeln aus der Frühzeit des Buchdrucks. "Zum Erhalt der bedeutenden Raumausstattung und der wertvollen Bücherschätze sind jetzt umfassende Restaurierungsarbeiten notwendig", informierte das Stift mit Abt Georg Wilfinger. Der positive Bescheid des Bundesdenkmalamtes liege vor.

Hauptsächlich wird in die bestehende Raumschale und in die Ausstattung investiert. Neben Arbeiten an Böden, Wänden, Decken, Fenstern und Türen werden die Ausstattungen aus Holz, Metall, Architekturoberflächen und die Bücher instandgesetzt, restauriert und ergänzt. Unter Leitung einer Papierrestauratorin sollen jährlich rund 10.000 Bände gesichtet, gereinigt und schadenskartiert werden. Geprüft werden Papierqualität, Bindung und ob die Werke von Ungeziefer befallen sind. Darüber hinaus werden Brandschutz, Fluchtwegekonzept und Raumklima verbessert. Zudem wird u.a. die Fassade des Bibliothekstraktes saniert. Auch das schadhafte Dach der Stiftskirche soll neu gedeckt werden. Der Bibliotheksbetrieb soll während der Arbeiten so gut wie möglich weiterlaufen.

Vom ersten Investitionsschritt übernimmt das Land ein Viertel der Kosten und somit 125.000 Euro, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), die Vorsitzende des Kuratoriums zur Restaurierung der Bibliothek. 47 Prozent entfallen auf das Stift, 15 Prozent auf den Bund und drei Prozent auf die Stadt Melk. Der Förderverein "Ex litteris immortalitas" ("Durch Bücher unsterblich") - benannt nach der Inschrift am westlichen Eingang zur Stiftsbibliothek - möchte "pro Jahr 100.000 Euro, über die Jahre insgesamt jedenfalls 1,2 Millionen Euro, also zehn Prozent, beitragen", sagte Präsident Erwin Hameseder, Obmann der Raiffeisen Holding NÖ-Wien. Man könne auch Patenschaften für einzelne Bücher oder Buchserien übernehmen.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.