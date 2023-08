Abriss! Die „Baustelle Hotel“ in Pöchlarn hat begonnen

Als die Baggerschaufel in das Gebäude kracht, musste Barbara Kainz schon kurz schlucken. „In so einem Moment sind natürlich Emotionen dabei“, sagt die ÖVP-Stadtchefin Pöchlarns. Am Montag der Vorwoche starteten die Abrissarbeiten am Areal des Gamingerhofs. Vom alten Rathaus ist jetzt nichts mehr zu sehen, das Gebäude wurde dem Erdboden gleich gemacht. Hier, inmitten der Pöchlarner Innenstadt, wird ein Hotel entstehen.

Die OK Hotelinvest GmbH hat Ende März das Areal – 2.072 Quadratmeter – für 217.560 Euro gekauft (die NÖN berichtete). Mit dem Abriss der alten Gemeinde hat nun die „Baustelle Hotel“ offiziell vor Ort begonnen.

„Momentan läuft alles, wir sind im Zeitplan“, informiert Kainz. Bis Ende August sollen die Abrissarbeiten abgeschlossen sein, danach folgen noch archäologische Untersuchungen – die Kosten dafür muss die Stadtgemeinde berappen. Die Grabungen werden etwa acht bis zehn Wochen andauern, berichtet die Bürgermeisterin. Dadurch, dass sich die Baustelle mitten in der Stadt befindet, sei natürlich mit Lärm und Staubentwicklung zu rechnen. „Ein Abriss geht leider nicht ohne. Wir hoffen aber, dass es nicht zu größeren Behinderungen kommt“, sagt Kainz.

Großprojekt ruft auch Kritiker auf den Plan

Abseits der Thematik Baustelle erreichen die Stadtchefin aber auch andere Bedenken. Natürlich stoße so ein Großprojekt wie das Stadthotel auch Diskussionen an. Auch in der NÖN-Redaktion meldete sich eine Pöchlarnerin: Es sei schade, dass man den historisch gewachsenen Gamingerhof „auseinanderreiße“.

„Uns ist unsere Aufgabe, die Stadt zu erhalten, natürlich bewusst. Wir brauchen als Stadt aber auch eine Vision. Dieses Projekt birgt Chancen, die vielleicht auf den ersten Blick nicht für alle erkennbar sind“, verweist Kainz neben dem touristischen Potenzial auch auf die Auswirkungen auf die Wirtschaft – Stichwort Arbeitsplätze in der Stadt. Dass ein Plus an Nächtigungsmöglichkeiten in der Region notwendig sei, hätten Studien dazu im Vorfeld ergeben. „Hier entsteht etwas Neues, wovon Pöchlarn profitieren wird“, sagt sie.

Während der archäologischen Untersuchungen laufen die Planungsarbeiten, im Frühjahr 2024 soll mit den Bauarbeiten begonnen werden. Die Eröffnung des Stadthotels ist für Sommer 2025 geplant.