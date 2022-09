Baustelle Aggstein: Heli-Einsatz auf der Burgruine

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Um die Burgruine zu erhalten und die Sicherheit der Gäste zu gewährleisten, wird zurzeit ein Abschnitt der Burgruine Aggstein saniert. Dabei wurden die Gerüstteile und Baumaterialien per Hubschrauber in die Burg eingeflogen: ein gewiss spektakuläres Unterfangen, das von allen Beteiligten höchste Konzentration erforderte.

„Ich habe so etwas zum ersten Mal gesehen und es war echt spannend, das mit zu erleben“

Die Burgruine, die laut neuesten Erkenntnissen bereits um 1.200 nach Christus erbaut wurde, muss immer wieder saniert werden. Dieses Mal an einer Stelle, die mit Fahrzeugen nicht erreichbar ist. Nach Abwägung aller Möglichkeiten stellte sich die Variante mit dem Hubschrauber als die kostengünstigste heraus, wie Burgherr Maximilan Deym erläuterte. Das Team von „Heli Line“ mit dem Chef und Piloten Wolfgang Pitterle leistete bei dem Transport Enormes. „Ich habe so etwas zum ersten Mal gesehen und es war echt spannend, das mit zu erleben“, berichtet der Burgherr. „Mein größter Respekt gilt dem Piloten, der auf engstem Raum die Last in die Burg einfädeln musste und dies bravourös gemeistert hat.“

Die Baustelle ist mit vier Wochen eingeplant und läuft während der Öffnungszeiten. Nach Fertigstellung werden die nicht mehr benötigten Materialien wieder ausgeflogen. Die Arbeiten werden Hand in Hand mit dem Denkmalschutz durchgeführt, die Firma Gewölbebau Anton Wagner setzt dabei auf historische Materialien. Die Kosten des Bauabschnittes sind mit 75.000 Euro veranschlagt, die Flüge sind in dieser Summe bereits inkludiert.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.