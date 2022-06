Nächster Schritt für das Stadthotel Pöchlarn

Werbung

„Wir warten auf grünes Licht“, sagt ÖVP-Bürgermeister Franz Heisler. Und zwar vom Land Niederösterreich: Zuletzt setzte die Stadtpolitik Pöchlarns einen weiteren Schritt in Richtung Stadthotel: Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung stand schließlich das schon lang diskutierte Großprojekt auf der nicht-öffentlichen Tagesordnung (siehe Infobox).

Projektgröße: Was ist derzeit geplant? Im Dezember wurde publik, dass die ER SIE ES Bauträger GmbH aus Steyr als möglicher Investor auftritt. Daran habe sich laut Heisler auch nichts geändert. 80 Zimmer seien vorstellbar – zwischen 140 und 160 Betten – und auch ein möglicher Gastronomiebereich ist im Gespräch. Die Investitionskosten bezifferte die Stadtgemeinde „auf rund acht Millionen Euro“. Mit möglichen Betreibern des Hotels sei man in Gesprächen.

Und wo würde das Hotel entstehen? Als Standort wurde der Bereich des alten Rathauses im Gamingerhof auserkoren, mitten in der Stadt gelegen. Der nördliche Teil der Fläche steht allerdings unter Denkmalschutz und ist in die Hotel-Pläne nicht involviert. Der Gemeinderat stimmte – mehrheitlich – dem Verkauf des rund 2.000 Quadratmeter großen Areals zu. Dass der Beschluss nicht einstimmig fiel, ist wenig überraschend: Das Vorhaben erntete seitens der Opposition immer wieder Kritik. Einerseits wegen der Frage, ob die Stadt denn ein zweites Hotel brauche, andererseits, weil die Gemeinde bereits in der Vergangenheit Geld für die Planungsarbeiten in die Hand nahm (die NÖN berichtete). „Einstimmig war der Beschluss nicht, aber mehr als zwei Drittel haben zugestimmt“, kommentiert der Stadtchef das Votum.

Was sind die nächsten Schritte? Nun heißt es abwarten, was man seitens des Landes zu den Plänen sagt. Einstweilen wird der Untergrund des geplanten Hotel-Standorts auf archäologische Funde untersucht: Probegrabungen, wie sie etwa zuletzt in der Rüdigerstraße vor einem Wohnbauprojekt durchgeführt wurden. Dabei kam übrigens eine seltene Öllampe aus der Römerzeit zutage. „Wir müssen in die Tiefe schauen. Der Bereich des Gamingerhofs liegt schließlich auch im Nahbereich des Kastells Pöchlarn“, weiß der Bürgermeister. „Die Arbeiten sind bereits beauftragt, sagt er: „Hier sprechen wir von 3.000 bis 4.000 Euro.“ Gibt‘s Zustimmung vom Land, sollen jedenfalls alsbald wie möglich die Abbrucharbeiten ausgeschrieben werden.

„Frequenzbringer mitten in der Stadt“ . Heisler ortet in dem Großprojekt eine „Chance für Pöchlarn.“ Negatives aus der Bevölkerung sei ihm noch nicht zu Ohren gekommen. „Das Stadthotel – und auch ein mögliches Restaurant – wären Frequenzbringer mitten in der Stadt“, ist er überzeugt.

