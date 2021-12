Neue Postbasis für fünf Millionen Euro in Melk

Die Post bringt bekanntlich allen was – und nächstes Jahr werden noch mehr gelbe Transporter im Bezirk unterwegs sein. Wie die NÖN exklusiv berichtete, siedelt sich die Post mit einer neuen Basis im Melker Betriebsgebiet in der Nähe der Autobahnabfahrt an. Das Wort „Großprojekt“ wird dem Vorhaben gerecht.

Die Post kauft ein rund 8.500 Quadratmeter großes Grundstück, plant ein Gebäude mit einer Gesamtnutzfläche von 1.700 Quadratmetern – und investiert rund fünf Millionen Euro in den neuen Standort. Warum sich die Post für Melk entschieden hat? Die „attraktive Lage und die gute Anbindung an die Infrastruktur“ werden als Gründe genannt.

Post setzt auf nachhaltiges Konzept im Neubau

Das steigende Paketvolumen macht den Ausbau notwendig, die neue Postbasis soll die umliegenden Standorte entlasten. „Wie das im Detail aussehen wird, kann ich derzeit noch nicht sagen. Aber: Kein Arbeitsplatz fällt weg“, stellt Post-Sprecher Markus Leitgeb klar. Der Baustart soll im Frühjahr/Sommer 2022 erfolgen, die Post wird selbst als Bauherrin auftreten. Und: Man werde ein „grünes Konzept“ umsetzen: „Durch die Auslegung auf E-Mobilität, Photovoltaik, einer Wärmepumpe und einem Gründach wird der neue Standort besonders nachhaltig gestaltet werden“, betont Bernhard Grossauer, Leitung Distribution Ost seitens der Post. ÖVP-Finanzstadtrat Nik Weinwurm: „Es freut mich sehr, dass wir so einen großen Player für unser Betriebsgebiet begeistern konnten.“