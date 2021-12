Pöchlarn: Kommt das Stadthotel?

Es gab schon viele Diskussionen, zwischenzeitlich schien das Projekt bereits vom Tisch zu sein: Nun bekundet ein möglicher Investor Interesse – und die Hotel-Pläne für den Gamingerhof erhalten Aufwind.

Die Vorgeschichte. Seit einigen Jahren beschäftigt sich die Stadtpolitik schon mit der Realisierung eines zweiten Hotels in Pöchlarn. Bereits 2017 verkündete ÖVP-Stadtchef Franz Heisler im NÖN-Interview, dass sich als Standort für ein mögliches Hotel im „Drei Sterne Plus“-Segment mit 120 Betten der Bereich des alten Rathauses eignen würde.

Der Startschuss für die Investorensuche – unterstützt durch die Wirtschaftsagentur Niederösterreichs, ecoplus, und einem Beratungsunternehmen – fiel: Bei Gesprächen im August 2019 kristallisierte sich ein interessierter Hotelier heraus, es blieb dann allerdings beim Interesse. Der „Stillstand“ in der Causa sorgte zwischenzeitlich für Kritik von der Opposition, da die Gemeinde Geld für die Planungsarbeiten in die Hand nahm. Der Ausbruch der Corona-Pandemie rückte das Projekt schließlich in den Hintergrund. Bis jetzt.

Der interessierte Investor. Vor der jüngsten Gemeinderatssitzung am vergangenen Donnerstag präsentierte der Bürgermeister dem Gemeinderat per Videokonferenz die Neuigkeit: Die ER SIE ES Bauträger GmbH aus Steyr könne sich vorstellen, ein Hotel in der Nibelungenstadt zu errichten. An der Dimension habe sich nichts geändert: 80 Zimmer seien vorstellbar – laut Heisler entspreche das zwischen 140 und 160 Betten – und auch ein Gastronomiebereich ist im Gespräch.

Der Bauträger habe zudem erst vor Kurzem ein neues Hotel-Projekt in Steyr realisiert. Die Investitionskosten beziffert die Stadtgemeinde „derzeit auf rund acht Millionen Euro“. Die Aufsichtsbehörde des Landes NÖ habe bereits „grundsätzlich grünes Licht für den Grundstücksverkauf gegeben“, heißt es seitens der Stadt. „Details gilt es noch zu verhandeln“, sagt der Bürgermeister, der mit konkreten Plänen im nächsten Jahr rechnet. „Es sieht gut aus, dass uns hier etwas Großes für Pöchlarn gelingen kann“, ist Heisler überzeugt. Durch das Hotel sollen etwa 20 neue Arbeitsplätze geschaffen werden.

Auch einen möglichen Betreiber soll‘s schon geben. Bezüglich Betreiber hält man sich seitens der Stadtgemeinde noch bedeckt – aber „eine internationale Hotelmarke soll für die entsprechenden Nächtigungszahlen sorgen“. Derzeit wurde Stillschweigen vereinbart.

„Braucht“ Pöchlarn ein zweites Hotel? Diese Frage wurde im Zuge der Debatte bereits oftmals aufgeworfen. Bürgermeister Heisler beantwortete sie 2020 gegenüber der NÖN damit, dass der Bedarf „laut Umfragen und Expertenmeinungen gegeben“ ist.