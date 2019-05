Das Schloss Matzleinsdorf ist mit seinem Mansardendach, der gelben Fassade und den eisernen Pferdeköpfen bei der Eingangspforte ein Blickfang in der Gemeinde. Bislang war es im Besitz der Familie Heussenstamm. Die letzte Gräfin wohnte bis zu ihrem Tod in den barocken Räumlichkeiten. Als sie verstarb, erbten drei Schwestern das Anwesen – eine Verwendung für das Schloss hatten die Nachfahren allerdings nicht.

Daher kam jetzt die Vonwald Plan & Baumanagement GmbH ins Spiel: Die Firma aus St. Leonhard erwarb das leer stehende Anwesen samt Parkanlage. Derzeit ist noch in der Schwebe, was mit der Fläche geschieht – aber ein Wohnbau-Projekt in der Gemeinde liegt nahe. Schließlich sind Baugründe in Zelking-Matzleinsdorf schon seit Jahren Mangelware. „Wir wollen auf jeden Fall etwas umsetzen, was für den Ort Sinn macht. Derzeit ist noch offen, ob das sanierungsbedürftige Schloss renoviert oder abgerissen wird“, gibt Josef Vonwald Einblick in erste Überlegungen. Auch der rund 7.000 Quadratmeter große Park, der bis dato nicht öffentlich zugänglich war, wird in die Pläne miteinbezogen.

Für VP-Bürgermeister Gerhard Bürg ist der Ankauf eine „Riesen-Chance“ für die Gemeinde. „Es wäre hervorragend, wenn man eine neue Verwendung für diesen Teil des Orts findet“, strahlt er. Neben Wohnbau kann Bürg sich auch Betreutes Wohnen oder eine Praxis samt Apotheke für einen Gemeindearzt vorstellen. „Genug Platz ist ja vorhanden. Mal sehen, was sich umsetzen lässt.“