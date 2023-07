Erlauf will weg von der „Autobahn-Atmosphäre“

Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen will man in der Friedensgemeinde. Im Zuge der Generalsanierung der Bundesstraße 1, die für 2025 angesetzt ist, soll auch der Erlaufer Marktplatz neu gestaltet werden. „Das ist eine Chance, die sich so schnell nicht wieder ergibt“, weiß ÖVP-Bürgermeister Franz Engelmaier. Deshalb: Wenn schon (aufgegraben wird), dann denn schon. Zudem liegt das Thema Marktplatz schon lange auf dem Erlaufer Tapet: Bereits 2018 berichtete die NÖN darüber, dass sich die Bürgerinnen und Bürger eine Neugestaltung wünschen.

Und auch der Bürgermeister selbst scheint kein großer Fan der Ästhetik des Platzes zu sein. Aufgrund der großen Asphaltflächen schreibt Engelmaier etwa in der Gemeindezeitung von einem Platz mit „Autobahn-Atmosphäre“. Was gestalterisch möglich ist, könne er aktuell noch nicht sagen.

„Wir stehen bei diesem Projekt noch ganz am Anfang“, verweist der Bürgermeister darauf, dass sich derzeit eine Gruppe von Gemeinderätinnen und Gemeinderäten formiert, die sich dem Thema verstärkt widmen. Wie der Platz gestaltet wird, hänge auch davon ab, wie die Straße zukünftig aussieht. „Die Straße durch Erlauf ist sehr breit, sie verleitet bekanntlich zum Schnellfahren. Vielleicht gelingt eine Lösung, die den Verkehr zusätzlich 'ausbremst'“, meint Engelmaier, Stichwort „Autobahn-Atmosphäre“.

Bei diesem Projekt werden auch Expertinnen und Experten zu Rate gezogen – und auch die Bevölkerung ist gefragt. Es sind Informationsveranstaltungen dazu geplant, diese sollen im Herbst stattfinden. Engelmaier lädt alle dazu ein, sich einzubinden: „Je mehr Ideen, umso besser.“