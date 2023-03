Nöchling ist gänzlich autark

Die Gemeinde Nöchling ist Vorreiter in Sachen erneuerbarer Energie. Bereits im Vorjahr wurden auf vielen öffentlichen Gebäuden Photovoltaikanlagen installiert. Einzig die Inbetriebnahme scheiterte an der mangelnden Verfügbarkeit von geeigneten Wechselrichtern. Nun sind die Anlagen am Bauhof, an dem Kindergarten, der Kläranlage, der Volksschule, dem Gemeindeamt und der Sportunion am Netz und liefern mehr Energie als verbraucht wird. Der Stromverbrauch der Gemeinde lag im Jahr 2020/2021 bei rund 76.497 Kilowatt-Peak (kWp).

Für 2023 wird durch den nunmehrigen Vollbetrieb eine produzierte Strommenge von ungefähr 86.000 kWp erwartet. Federführend beim Projekt „Grüner Strom“ war Umweltgemeinderat Johann Gschossmann (ÖVP). Nun hat er bereits sein nächstes Vorhaben im Talon − eine Energiegemeinschaft soll gegründet werden, um auch die Nöchlinger Bürger von der gemeindeeigenen Überproduktion profitieren zu lassen. Zu diesem Zweck wird am 16. März, um 19.30 Uhr im „Gasthof zur Linde“ ein Informationsabend für Interessierte stattfinden. „Jetzt haben alle Nöchlingerinnen und Nöchlinger die Chance, mit der Erneuerbaren-Energie-Gemeinschaft den Strom aus PV-Anlagen und Kleinwasserkraftwerken lokal und regional im Gemeindegebiet zu erzeugen und zu verbrauchen“, ist Gschossmann von seiner Idee überzeugt. Auch der Ortschef Roman Grabner (ÖVP) steht hinter dem Projekt: „Netzkosten werden eingespart und die Wertschöpfung bleibt in der Region.“

