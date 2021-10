Vor knapp zwei Wochen startete am künftigen Melker Hafenspitz der Abbruch des ehemaligen Agentie-Gebäudes. In der vergangenen Gemeinderatssitzung stellte Vizebürgermeister Wolfgang Kaufmann (ÖVP) jetzt die Detailpläne für die künftige Platzgestaltung des Areals rund um das neue Ticketinggebäude vor. Künftig können Schifffahrtsgäste, nach Kremser Vorbild, die Tickets für Brandner- Schifffahrt und DDSG direkt am Hafenspitz neben dem Melker Fährhaus kaufen. Insgesamt veranschlagt die Gemeinde für die Grünraumgestaltung beim Schifffahrtszentrum knapp 98.000 Euro brutto, wobei die kompletten Regieleistungen von rund 12.700 Euro bereits unter der Voraussetzung gestrichen wurden, dass drei Mitarbeiter der Gemeinde beigestellt werden.

Im Grünraumkonzept enthalten sind dabei rund 80 Bäume sowie 100 Blumenbeete. Zusätzlich sind am Campingplatz weitere 17 Bäume geplant. Neben dem Fährhaus wird zudem ein neues öffentliches WC, welches ursprünglich im Bereich der Wachauarena geplant war, errichtet. Am Vorplatz des neuen Ticketinggebäudes, wo bis vor Kurzem das alte Agentiegebäude stand, wird eine „Chillstation“ der Firma Fonatsch samt Beschattungsmaßnahmen und begehbaren Brunnen für Kinder gebaut. „Ich bin froh, dass hier endlich Einblick gegeben wird und die Bevölkerung sieht, wie grün der Bereich künftig ist und das nicht alles zubetoniert wird“, erklärt Grünen-Stadträtin Heidi Niederer.

Weiterhin Pächtersuche für Melker Fährhaus

Für das Fährhaus wird indes nach wie vor ein Pächter gesucht. Wie von der NÖN berichtet, gibt es derzeit nur einen Interessenten, der allerdings den Campingplatz nicht mitpachten möchte. Die Gemeinde hat die Ausschreibung um ein Monat bis Mitte Oktober verlängert. In der Gemeinderatssitzung stimmten die Gemeinderäte nun auch dem Kaufvertrag zwischen dem ehemaligen Fährhausbetreiber, Karin Scherzer-Jensch, und der Gemeinde um 1,2 Millionen Euro zu. Mitte August wurde per Umlaufbeschluss die Finanzierung bereits genehmigt.