Feuerwehrhaus Marbach: Sanierung dringend nötig

Das rund 40 Jahre alte Feuerwehrhaus der Marbacher Florianis ist in die Jahre gekommen und wird den Anforderungen nicht mehr gerecht. Tore funktionieren zum Teil nicht und die Mannschaft muss sich − mangels Umkleideräumlichkeiten − in der Garage umziehen. Nun wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung der Beschluss zur Sanierung und der Zubau einer vierten Garage gefasst. Es sollen sowohl das desolate Dach als auch die Tore erneuert werden.

Ebenfalls ist die Errichtung neuer Mannschaftsräume und ein Schulungsraum dringend notwendig. Die Dämmung der Fassade sowie die Installation einer Photovoltaikanlage sind ebenfalls angedacht. „Es wird in den nächsten Wochen eine Ausschreibung geben, um die tatsächlichen Kosten abschätzen zu können“, erklärt Bürgermeister Peter Grafeneder (ÖVP). Zudem muss geklärt werden, wie viel der Kosten die Feuerwehr selbst übernehmen kann und wie hoch die Förderung des Landes Niederösterreich für die Sanierung ausfällt. „Auch wenn dieses Vorhaben dringend notwendig wäre, der Neubau des Kindergartens hat nun absolute Priorität“, ist der Ortschef ob des begrenzten Gemeindebudgets realistisch.

