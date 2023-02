Günther Sidl wird SPÖ-Landesgeschäftsführer und verzichtet auf Gehalt

Der Petzenkirchner Günther Sidl, der seit 2019 Abgeordneter im Europäischen Parlament ist, wird künftig einer von zwei Landesgeschäftsführern der SPÖ Niederösterreich. Das gab der designierte SPÖ-Landesparteichef Sven Hergovich nach dem Landesparteivorstand der SPÖ bekannt. Der Petzenkirchner war bereits von 2013 bis 2019 Landtagsabgeordneter und wurde zuletzt immer wieder als möglicher Nachfolger von Ex-Landesparteichef Franz Schnabl genannt. Er wurde dabei aber nicht müde zu betonen, dass für diese Position "kein Interesse" bestehe.

Gemeinsam mit Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander wird Sidl nun die Geschicke der angeschlagenen SPÖ in Niederösterreich führen. Laut eigenen Aussagen wurde Sidl im Vorfeld von Hergovich gebeten, als einer von zwei Landesgeschäftsführern, einen "Beitrag zu den aktuell großen Herausforderungen für die niederösterreichische Sozialdemokratie" zu leisten. "Dem bin ich sehr gerne nachgekommen. Ich habe von Beginn an die enge Verbindung Niederösterreich und Europa gelebt. Das verstärke ich durch die neue Aufgabe", betont Sidl. Der Petzenkirchner wird neben der Position als Landesgeschäftsführer aber weiterhin auch Abgeordneter im EU-Parlament bleiben. Die Mitglieder des Landesparteivorstandes haben Sidl zudem auch wieder zum NÖ-Spitzenkandidaten für die kommende EU-Wahl im Jahr 2024 nominiert. "Mir geht es darum, bei uns zu Hause und in Europa positives zu bewegen", sagt Sidl.

Sidl liefert aber auch ein weiteres Novum: Er wird als Landesgeschäftsführer auf das ihm zustehende Gehalt verzichten: "Ich habe mich dazu entschieden und werde das zusätzliche Gehalt nicht annehmen." Inhaltlich wird Sidl künftig für die Personalentwicklung und die strategische Arbeit zuständig sein.

