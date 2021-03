Tiefe Betroffenheit in der Stadtgemeinde Ybbs. Die Ybbser Stadtchefin Ulrike Schachner (SPÖ) teilte mit, dass der Gründungsbürgermeitser der Städtepartnerschaft Ybbs und Bobbio, Luigi Guglielmetti am Mittwoch an den Folgen einer Coronainfektion verstorben ist. Guglielmetti hatte bereits im März 2020 eine Coronainfektion, vor knapp zwei Wochen erkrankte er an einer Virusmutation. "Luigi war seit 1989 bei unseren jährlichen Treffen immer mit dabei. Er beteiligte sich aus tiefster Überzeugung an der freundschaftlichen Verbindung unserer beiden Städte. Er trug unsere Städtepartnerschaft in seinem Herzen", zeigt sich Schachner tief bestürzt.

Betroffen zeigt sich auch der Ybbser Alt-Stadtchef und Nationalratsabgeordnete Alois Schroll (SPÖ): "Es tut mir im Herzen Leid wenn unser Gründungsmitglied dieser großartigen, seit 1989/90 andauernden Städtepartnerschaft von uns geht! Er war immer der Macher und Checker, hat uns immer unvergessliche Empfänge in Bobbio bereitet und war stets zum Spaßen aufgelegt. Er wird uns fehlen."

Im April 2017 besuchte Luigi das letzte Mal unsere Stadt Ybbs. "Wenn ich nach Ybbs komme, fühle ich mich wie zu Hause", erzählte er mit großer Begeisterung.