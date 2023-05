Lebensrettende Defis von Pöggstaller Banken

Die beiden Pöggstaller Bankinstitute - Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel und Waldviertler Sparkasse – spendeten je einen Defibrillator im Wert von 2.600 Euro pro Gerät. Aufgestellt werden diese wichtigen Defis im Dorfhaus in Würnsdorf und beim Kaufhaus Hahn in Neukirchen und sind öffentlich zugänglich. Die Schulung für die Ortsbewohner, an der Spitze Mitglieder der jeweiligen Feuerwehren, hat das Rote Kreuz in Pöggstall übernommen. Übergeben wurden diese zuletzt offiziell von Gunther Mader (Sparkasse) und Monika Martin-Moser (Raiffeisenbank). Bürgermeister Helmut Hahn und sein Vize Martin Ballwein freuen sich darüber, dass der Ort damit für den Ernstfall gerüstet ist.

