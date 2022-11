"Guter Fang" in Ybbs: Küchenchef gehört nun zu Europas Kochelite

Foto: Markus Morianz

„Das ist eine gewaltige Auszeichnung und ich bin sehr stolz, jetzt zu dieser elitären Runde zählen zu dürfen." Kein Wunder, dass die Freude bei Jakob Neunteufel (27), Küchenchef des Ybbser "Guten Fangs", groß ist: Seit gestern Abend ist er Mitglied der Euro-Toques, europaweit zählen rund 4.500 Spitzenköche zu dieser elitären Truppe.

Die Organisation wurde am 18. November 1986 von dem Belgier Baron Pierre Romeyer (drei Michelinsterne) und dem französischen Jahrhundert-Koch Paul Bocuse, mit Unterstützung des damaligen Präsidenten der Europäischen Kommission Jaques Delors ins Leben gerufen. Die Grundphilosophie von „Euro-Toques“ ist in deren Ehrenkodex verankert, den einzuhalten sich jeder Euro-Toques-Koch verpflichtet. Beim Inauguration-Dinner am Donnerstagabend brillierte Neunteufel mit einem exklusiven Sechs-Gänge-Menü mit Weinbegleitung.

Unter den Gästen: Künstler Alex Kiesling, Trompetenvirtuose Josef Burchartz, Entertainer Mat Schuh, Kerstin und Jörg Rigger (Mission Austria, Wohnbau 2000), Brigit Brandner (Donaustationen) sowie der Ybbser Bauunternehmer Thomas Pöchhacker.

Mehr über die jüngste Auszeichnung des jungen Kochtalents, seinen beruflichen Werdegang und was für ihn persönlich gutes Essen ausmacht, lesen Sie in der nächsten Ausgabe der Melker NÖN bzw. im E-Paper.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.