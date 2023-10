Happy End für in Tierkörper-Sammelstelle entsorgten Hahn „Lazarus“

Glück im Unglück hatte Hahn „Lazarus“. Mitarbeiter des Gemeindeverband für Umweltschutz und Abgabeneinhebung im Bezirk Melk (GVU) befreiten ihn aus einer Tierkörper-Sammelstelle. Die Besitzerin des Tieres konnte ausgeforscht werden. Bei der Unterredung gab die Besitzerin glaubhaft an, dass das Tier eigentlich tierärztlich eingeschläfert wurde. Eine Nacht in der Kühlkammer dürfte dem Tier aber wohl zur Genesung gereicht haben. Da dem Tier aber weiterhin kein günstiges Schicksal bevorstand, startete der GVU via Facebook einen Aufruf um einen möglichen neuen Besitzer für den Hahn zu finden.

Binnen weniger Stunden fand sich dann auch ein neuer Besitzer für „Lazarus“. Der Pöchlarner SPÖ-Gemeinderat Johann Gruber meldete sich und holte den Essex-Gockel kurzerhand bei der Wertstoffsammelstelle in Roggendorf ab. Am Ende gab es also ein Happy End für „Lazarus“.