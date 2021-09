Unter dem Titel „Kulturverbund Region Melk“ stellten am Mittwoch der Vorwoche der Gemeindeverband für Umweltschutz und Abgabeneinhebung (GVU Melk) und die Schallaburg ihr neues Gemeinschaftsprojekt vor. Dabei sollen in Zukunft regionale Kulturprojekte gefördert, unterstützt und diesen eine große Bühne gegeben werden. Durch die bisherige Zusammenarbeit des GVU mit Gerhard Flossmann lag es nahe das Projekt zu konkretisieren. Erfolgreiche Beispiele wie das Schmankerlfest der Bäuerinnen sollen die Schallaburg mit der Bevölkerung in der Region noch stärker vernetzen.

„Es ist nicht die Kernaufgabe des GVU, aber wir haben sehen diese Tätigkeit als besonders wichtig und wollen deshalb die Heimatforscher unterstützen und das Erbe von Gerhard Flossmann weitertragen,“ berichtet der Obmann des GVU Melk Martin Leonhardsberger. Darunter fallen auch Veranstaltungen zur Aus- und Weiterbildung und Forschungen zur Bezirkskunde. Als erste Aktivität plant der GVU eine Tagung der Bildungsgemeinderäte des gesamten Bezirkes auf der Schallaburg. Die Zusammenarbeit basiert auf drei Säulen: Vernetzung, Präsentation sowie Forschung und Ausbildung.

Drei Säulen für Kulturprojekte

Die Vernetzung wird durch die Bereitstellung des regionalen Angebots des GVU und des überregionalen Angebots der Schallaburg geboten. Die Präsentation durch die Nutzung des Raumangebotes des Renaissanceschlosses für die regionalen Kulturschaffenden, Vereine und Institutionen. Und die Forschung und Ausbildung durch Förderung und Beauftragung dieser und mit einer regionalen Datenbank des GVU und der Herausgabe einer Schriftenreihe oder Newsletters. Der GVU Melk stellt die Kontakte zu den Gemeinden, den Bürgermeistern, Bildungsgemeinderäten, hilft bei der Topothek und vieles mehr. Die Schallaburg wiederum stellt die Anlagen und Räumlichkeiten des Schlosses zur Verfügung, bezieht wenn möglich das Projekt in die Ausstellung mit ein und unterstützt die Bewerbung. Um arbeiten zu können, wird ein Büro im ersten Stock eingerichtet.