Zu viel Beton? Kritik an Prestigeprojekt in Melk

Anfang April wird das Melker Prestigeprojekt Hafenspitz eröffnet. Derzeit laufen die Arbeiten weiterhin auf Hochtouren und zahlreiche Asphaltierungsarbeiten sind bereits abgeschlossen. Von Beginn an dem Projekt kritisch gegenüber stand die Melker Radlobby. Kurz vor der Fertigstellung erneuern sie ihre Kritik: bei der Neugestaltung handelt es sich um eine stark autozentrierte Planung. „Obwohl Zählungen belegen, dass dort zu 75 Prozent Radfahrer und Fußgänger unterwegs sind, ist ein überdimensionierter, asphaltgeprägter neuer Parkplatz entstanden“, kritisiert Johannes Haselsteiner von der Radlobby. Aus Sicht der Radlobby sollte das Naherholungsgebiet vor allem für Radfahrer, Fußgeher und erholungssuchende Einheimische sowie Gäste konzipiert werden und nicht als Einladung zum Autofahren.

Vonseiten der Stadtgemeinde kann ÖVP-Vizebürgermeister Wolfgang Kaufmann die Kritik nicht verstehen. So werde jeder Baum in einem Verhältnis von 1:2,5 nachgepflanzt, wodurch über 1.000 Bäume nachgesetzt werden. Er betont aber, dass der hintere Bereich in den nächsten Wochen komplett aufgeforstet wir. Derzeit ist dieser noch nicht bepflanzt. „Wir kaufen bereits Bäume, die sieben Meter hoch sind, aber natürlich dauert es einige Jahre, bis der Bestand wächst“, meint Kaufmann.

Linienschifffahrt mit 300.000 Touristen

Bei den Parkflächen achtete die Stadtgemeinde in der Planung auf Drainagestein, um bessere Durchlässigkeit zu gewährleisten. „Bei den Busparkplätzen ist dies aufgrund des Gewichtes der Busse leider nicht möglich“, betont Kaufmann. Ob die Parkflächen überhaupt ausreichen werden, ist offen: Alleine die Linienschifffahrt begrüßt jährlich rund 300.000 Gäste.

Für die Radfahrer sind 50 neue Radabstellplätze verfügbar, verbessert wurde auch die Anbindung an den Donauradweg.

Rückendeckung erhält Kaufmann von Grünen-Klubsprecher Gabriel Kammerer: „Kaufmann hat uns die Pläne ausführlich gezeigt und man muss fairerweise sagen, dass es statisch nicht anders möglich war. Natürlich könnte man einige Punkte adaptieren.“ Zum Vorwurf der „Betonwüste“ Hafenspitz betont die Grünen-Stadträtin Heidi Niederer, dass versucht wird, das Areal zu begrünen. So wird um 80.000 Euro Grünmaterial angekauft und gepflanzt.

