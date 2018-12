Die Präsentationen und Darbietungen an den Infotagen lockten am 23. und 24. November 2018 wieder sehr viele Besucher in unser Schulzentrum. Zukünftige AbsolventInnen führten die Besucher durch die Schule und an den Infoständen beantworteten SchülerInnen aller Klassen und Jahrgänge kompetent die Fragen der interessierten Besucher.

Neben der fundierten und zukunftsweisenden fachlichen Ausbildung begeisterten vor allem

• das Konzept der Modellschule für Individualisierung und Potenzialentfaltung, INDY, COOL und VERA

• der neue Ausbildungszweig digital Business (digBiz) in der HAK

• die vielen erfolgreichen Projekte,

• die internationalen Schwerpunkte,

• die top moderne Ausstattung

• und die Vernetzung mit führenden Unternehmen und dem damit verbundenen Praxisbezug.

Viele der gezeigten Projekte wurden im Rahmen von nationalen und internationalen Wettbewerben ausgezeichnet.

Besonderheiten des innovativen Ybbser Schulzentrums sind:

• Wirtschaftliche und technische Kompetenz in einem Schulzentrum,

• Eigenverantwortung übernehmen und positives Feedback,

• Peer Mediation,

• die professionelle Schulband,

• das Mentoringprogramm und

• die schüler- und leistungszentrierten Unterrichtskonzepte

Der große Andrang, das positive Feedback der Besucher, die hohe Motivation der SchülerInnen und Lehrkräfte sorgte für eine großartige Stimmung. Von zahlreichen Besuchern wurden

• das angenehme Schulklima, die moderne und zeitgemäße Ausstattung und die ausgezeichneten, durch aktuelle Jobinserate belegten Berufsaussichten als Hauptgründe für die Wahl einer der drei Schulformen im Schulzentrum angeführt. In sehr vielen Rückmeldungen wurde die hohe Fach- und Sozialkompetenz der SchülerInnen gelobt.

Sollte jemand den Termin der Infotage verpasst haben, Schnuppertage können jederzeit telefonisch vereinbart werden für HAK, HAS unter 07412 525 75 oder IT-HTL unter 07412 525 75-511.

Weitere Informationen unter: www.sz-ybbs.ac.at