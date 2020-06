Der ENERGY GLOBE Award ist weltweit der renommierteste Umwelt- und Nachhaltigkeitspreis und wird jährlich vergeben. Dieses Jahr nehmen Projekte aus 187 Ländern weltweit teil. Die offizielle Verleihung findet voraussichtlich im Herbst statt. Nähere Informationen unter www.energyglobe.at.



"Wir sind sehr stolz, dass das einzigartige Schülerprojekt „3D-Druck“ der Handelsakademie Ybbs die Jury mit ihrer Geschäftsidee gegen die Umweltkrise überzeugen konnte. Der Erfolg zeigt, wie wichtig es ist die Themen Umweltschutz und Digitalisierung miteinander zu verbinden. Durch den neuen Ausbildungszweig HAK Digital Business (HAK digBiz) werden die Schülerinnen und Schüler optimal auf die zukünftigen Anforderungen am Arbeitsmarkt vorbereitet", so die Schulleitung.



Das Projekt „3D-Druck“ wurde während der INDY-Stunden durchgeführt. INDY bedeutet Individualisierung und Potenzialentfaltung am Schulzentrum Ybbs. In diesen Stunden können die Schülerinnen und Schüler 6 Unterrichtseinheiten pro Woche selbst wählen an welchen Projekten sie arbeiten bzw. welchen Lehrer/welche Lehrerin sie besuchen wollen.



Nähre Informationen zur österreichweit einzigen Modellschule für Individualisierung und Potentialentfaltung unter: www.sz-ybbs.ac.at/~sz-ybbs/sz-plus/indy