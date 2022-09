Kulturgut in Schönbühel-Aggsbach wieder eröffnet

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Nach umfangreichen Renovierungsarbeiten wurde die Hammerschmiede Pehn in Aggsbach-Dorf am vergangenen Samstag wieder eröffnet. Die Schmiede, die rein mit Wasserkraft betrieben wird, ist seit 180 Jahren in Familienbesitz und wurde in den vergangenen zwei Jahren in den Originalzustand versetzt.

Die Kosten dafür wurden großteils von der Eigentümerfamilie Kastenberger übernommen, aber auch von der Kulturabteilung des Landes und dem Bundesdenkmalamt gab es Förderungen. Bei der Eröffnung konnten sich die zahlreichen Gäste über Schauschmieden, Führungen sowie Speisen und Getränke freuen. Abt Georg Wilfinger spendete den Segen für die Hammerschmiede.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.